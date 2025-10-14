Başkan Erdoğan: Kira konusunda planlamayı devlet yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet sosyal konutları kendisi kiraya vererek. Ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN