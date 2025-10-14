14 Ekim 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan: Kira konusunda planlamayı devlet yapacak
Giriş: 14.10.2025 14:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Devlet sosyal konutları kendisi kiraya vererek. Ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. Yüzyılın konut projesi adını verdiğimiz bu çalışmayla 81 ilimizde toplam 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Projemizde şehit yakını ve gazilerimize, emeklilerimize ve üç çocuğu olan ailelerimize engelli vatandaşlarımıza özel kontenjanlar ayıracağız.” dedi.
