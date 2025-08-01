Başkan Erdoğan: "Kardeşlerimizle Gazze'de şükür namazı kılacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları Final Töreni'nde yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçlarına dikkat çekti. Gazze’de yaşananların açık bir soykırım olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Gazze açlıkla, susuzlukla mücadele ediyor. Kardeşlerimiz kalleş kurşunların hedefi oluyor. Gazze’de son asrın en vahşi soykırımı yaşanıyor” dedi. Filistin davasından asla vazgeçmeyeceklerini belirten Erdoğan, “Tehdit edildik ama Filistin'den asla vazgeçmedik. Gazze’deki kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık” ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca, “Kardeşlerimizle Gazze’de şükür namazı kılacağımız günler de gelecek” mesajıyla konuşmasını tamamladı.

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