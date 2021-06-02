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Başkan Erdoğan 'Kandil kadar tehlikeli' dedi canlı yayında ilk kez açıkladı

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Giriş: 02.06.2021 00:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınında yeni anayasa çalışmaları, salgında normalleşme, terör örgütleriyle mücadele, ekonomideki gelişmeler gibi bir çok konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, ''Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır.'' dedi.

Başkan Erdoğan canlı yayında şu ifaderleri kullandı:

Çift Kandil var. Bir Irak, iki İran. Bunları (terör örgütünü) ciddi manada bir korku sardı. Irak'a siz yapacaksanız yapın yoksa biz gelip vuracağız dedik. Kandil bataklığını da bir daha asla terör mikrobunu yaymayacak ve kurutmakta kararlı bir Türkiye gerçeğini görecekler. Türkiye komşularının egemenlik haklarına ve sınırlarına da saygılıdır."

KANDİL VE MAHMUR BATAKLIĞINI TEMİZLEYECEĞİZ
Biz Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz. Kandil'e sadece Diyarbakırlı anaların çocukları gönderilmiyorki. Buna nereye kadar sabredeceğiz.

TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Bu başarı teslim olmaları da hızlandırıyor. Bu kiralık katiller çetesinden bir an önce kaçıp emin ellere gelin, devletinize sığının. Türkiye Cumhuriyeti samimi pişmanlık gösteren her vatandaşına sahip çıkmıştır.

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