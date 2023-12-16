16 Aralık 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Başkan Erdoğan'ın yerel seçimler için mesaisi sürüyor. Öte yandan İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor. Başkan Erdoğan da AKM'deki ödül törenine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.