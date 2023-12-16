16 Aralık 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

Başkan Erdoğan İstanbul'da! Programında neler var?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.12.2023 15:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da. Başkan Erdoğan'ın yerel seçimler için mesaisi sürüyor. Öte yandan İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor. Başkan Erdoğan da AKM'deki ödül törenine katılacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan programında neler var?
Başkan Erdoğan programında neler var?
Flaş mesaj: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
Flaş mesaj: Cumhur İttifakı mutabakata varmıştır
İYİ Parti’de kan kaybı sürü
İYİ Parti'de kan kaybı sürü
CHP’li isim Saadet Partisi’ne geçti
CHP'li isim Saadet Partisi'ne geçti
43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak!
43 ilin geçiş güzergahında köprü olacak!
CHP’li İBB’ye isyan etti: Ulaşım kesinlikle çok kötü
CHP'li İBB'ye isyan etti: Ulaşım kesinlikle çok kötü
PKK’ya darbe üstüne darbe
PKK'ya darbe üstüne darbe
MHP’de adaylık başvuruları bitti
MHP'de adaylık başvuruları bitti
Akşener CHP diyene kapıyı gösterecek
Akşener CHP diyene kapıyı gösterecek
Başkan Erdoğan’dan Gazze diplomasisi!
Başkan Erdoğan'dan Gazze diplomasisi!
81 ilde Çember-9 Operasyonu
81 ilde Çember-9 Operasyonu
Tapu ve Kadastro’da 3 boyutlu dönem!
Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem!
Daha Fazla Video Göster