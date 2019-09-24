24 Eylül 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
24.09.2019

Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı | Video

BM 74.Genel Kurulu’nda kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Filistin’de İsrail’in uyguladığı zulmü de dile getirdi. Erdoğan, ‘’Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler'in İsrail'le aldığı onca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki, o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?’’ ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşması büyük beğeni aldı
Başkan Erdoğan'dan bir kez daha yüzleri söyledi!
Başkan Erdoğan'dan bir kez daha yüzleri söyledi!
Başkan Erdoğan: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu!
Başkan Erdoğan: Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu!
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma |
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma |
Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı!
Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı!
Kar-kış demeyip bekleyeceğiz
"Kar-kış demeyip bekleyeceğiz"
Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm
Çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm"
Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar
Teslim olan terörist anlattı: Gazi köşkünü kullanıyorlar
PKK'nın 20 yıllık saldırı arşivi ele geçirildi
PKK'nın 20 yıllık saldırı arşivi ele geçirildi
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na geldi
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na geldi
Başkan Erdoğan BM'de konuşacak
Başkan Erdoğan BM'de konuşacak
CHP'li Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz IMF ile ne görüştü?
CHP'li Faik Öztrak ile İyi Parti'li Durmuş Yılmaz IMF ile ne görüştü?
Daha Fazla Video Göster