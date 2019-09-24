Başkan Erdoğan, İsrail’in zulmünü BM Genel Kurulu’nda dünyaya haykırdı | Video

BM 74.Genel Kurulu’nda kritik açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Filistin’de İsrail’in uyguladığı zulmü de dile getirdi. Erdoğan, ‘’Ben merak ediyorum bu İsrail neresi? İsrail doymuyor, şimdi de kalan toprakları alma derdinde. İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor.BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır? Filistin'de çözüm için 1967 sınırlarını anlaşması uygulanmalıdır. Yüzyılın anlaşması denen girişimin amacı Filistin'i tamamen ortadan kaldırmak mı Türkiye mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.Yukarı Karabağ ve çevresinin hala işgal altında tutulması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler'in İsrail'le aldığı onca karar var, bu kararlar uygulamaya geçiyor mu? Hayır geçmiyor. Peki, o zaman Birleşmiş Milletler ne işe yarıyor?’’ ifadelerini kullandı.