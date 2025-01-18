18 Ocak 2025, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: İsrail Gazzelilerin direnişini kıramadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. Yarın ateşkes başlıyor. Gazze halkı rahat nefes alacak. Gazzeli kardeşlerimi bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Desteğimiz ve duamız Gazzeli kardeşlerimizle.” dedi.