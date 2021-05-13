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Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

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Giriş: 13.05.2021 19:16
Güncelleme:13.05.2021 19:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

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