Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı: Zafere inşallah yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı konuşmasını "Bu sabah İlham Aliyev kardeşim ile görüştük. Zafere artık yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." sözleriyle anlattı.