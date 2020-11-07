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Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı: Zafere inşallah yaklaşıyoruz

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Giriş: 07.11.2020 16:19
Güncelleme:07.11.2020 16:30
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, konuşmasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı konuşmasını "Bu sabah İlham Aliyev kardeşim ile görüştük. Zafere artık yaklaşıyoruz. 30 yıl işgal altındaki topraklarından uzak kaldılar, ama artık işgal altındaki topraklarına kavuşuyorlar." sözleriyle anlattı.
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüşmesini anlattı
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