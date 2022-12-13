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Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’den kritik zirve | Saati belli oldu | Detayları A Haber öğrendi...

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Giriş: 13.12.2022 00:52
Güncelleme:13.12.2022 01:04
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün sürpriz bir görüşmeye imza atacak. Zirveye dair detayları A Haber Ankara şefi Muhammed Emin Karadağ aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hem telefon hem de diplomasi trafiği hızla sürüyor.

Diğer yandan Başkan Erdoğan, Türkiye'deki iç siyasete dair temaslarda da bulunuyor.

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI

Başkan Erdoğan bugün 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul edecek.

ERDOĞAN-BAHÇELİ ZİRVESİ BUGÜN

Daha sonra ise sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir zirveye imza atacak.

Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile Başkan Erdoğan en son 9 Kasım'da bir araya gelmişlerdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen son toplantı yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Basına kapalı bu görüşmede başörtüsü teklifi ele alınmıştı.

GÖZLER SAAT 16'DA

Saat 16'da olması beklenen görüşmenin ise nerde yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Görüşmede Türkiye gündeminde yer alan siyasi, askeri, ekonomik gelişmelerin masaya yatırılması beklenmekte.

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