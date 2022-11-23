23 Kasım 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan ile Küba Devlet Başkanı Bermudez'den flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, “Tarihi ziyaret Küba ile ilişkilerde yeni dönüm noktası teşkil edecek. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz. Firmalarımızın Küba'ya olan ilgileri arttı. Türk şirketlerinin Küba'ya yatırımları artacak. İlişkilerimizi çok daha ileri seviyeye çıkaracağız. Ortak aşı yatırımlarına girmeyi de görüştük.” dedi. Küba Devlet Başkanı Bermudez ise, "Türkiye'de olmak bizim için bir onurdur. İlişkilerimizi çeşitlendireceğiz." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Basın açıklaması öncesi iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı. İşte detaylar...