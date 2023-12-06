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Başkan Erdoğan ile Emmanuel Macron'dan Gazze sohbeti: Endişelerim var

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Giriş: 06.12.2023 15:22
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Dubai'de bir araya geldiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ayaküstü sohbetin görüntüsünü, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde Başkan Erdoğan'a Gazze konusundaki endişelerini dile getiren Macron, Erdoğan'dan "Türkiye ve Fransa pek çok alanda çalışabilir." şeklinde yanıt aldı. İşte detaylar...
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