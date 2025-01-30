Başkan Erdoğan: Hukuk hakkı, haklı olana teslim etmektir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Kimse kendini hukuk üstünde göremez. Hukuk hakkı, haklı olana teslim etmektir. Bunu yapacağız." dedi. Erdoğan, "Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti adına karar verenlere ise kimse ayar veremez." ifadelerini kullandı.

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