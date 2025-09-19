19 Eylül 2025, Cuma

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan her alanda Kudüs davasına sahip çıktı
Başkan Erdoğan her alanda Kudüs davasına sahip çıktı

Başkan Erdoğan her alanda Kudüs davasına sahip çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 09:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılında Meclis’te yaptığı konuşmada tarihe atıfta bulunmuş ve “Kudüs bizim şehrimizdir” demişti. Netanyahu ise Kudüs’ün kendi şehirlerini iddia ederek bir takım saçmalıklarda bulundu. Bunun cevabını yine Başkan Erdoğan verdi ve “Kudüs davamızdan bir adım geri atmayacağız. Hitler özentisinin kuyruk acısı hiç geçmeyecek.” diyerek gereken cevabı verdi.
