Başkan Erdoğan: Hakimiyeti imtiyazlıların elinde aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de tek bir meşruiyet kaynağı vardır, o da aziz milletimizin tertemiz iradesidir. Türkiye'de, siyasette, hukukta, ekonomide, kamuda, sosyal ve gündelik hayatta, milletin iradesine dayanmayan imtiyazlara yer yoktur. Bazı muhalefet aktörlerinin belli periyotlarla, özellikle ortaya dökülen kimi skandalları perdelemek için gündeme getirdiği suni tartışmalar, milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde ortaya koyduğu iradeye saygısızlıktır; milletin bizatihi kendisine yapılmış büyük bir hürmetsizliktir. Milletimiz, Cumhurbaşkanlığında şahsımıza, Mecliste sizlere 5 yıllık yetki vermiştir. Bu yetkiyi, sonuna kadar en güzel, verimli şekilde kullanacağız.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN