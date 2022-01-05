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Başkan Erdoğan Hak-İş heyetini Külliye'de kabul etti

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Giriş: 05.01.2022 17:31
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş heyetini Külliye'de kabul etti. A Haber Muhabiri Ece Altuğ son dakika haberinin detaylarını A Haber canlı yayınında verdi.
Başkan Erdoğan Hak-İş heyetini kabul etti
Başkan Erdoğan Hak-İş heyetini kabul etti
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