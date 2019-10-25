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25.10.2019

Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Çamlıca Cami'nde kıldı.

Erdoğan, ardından Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

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