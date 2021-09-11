Başkan Erdoğan 'Gençlerle Şiir Gecesi'nde "Deniz Üstü Köpürür" türküsüne eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş ziyareti sonrasında katıldığı "Yedi Güzel Adam Müzesi"ndeki "Gençlerle Şiir Gecesi" programının görüntüleri paylaşıldı. Başkan Erdoğan gençlerlerin söylediği "Deniz Üstü Köpürür" türküsüne eşlik etti. İşte o anlar...

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