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Başkan Erdoğan 'Gençlerle Şiir Gecesi'nde "Deniz Üstü Köpürür" türküsüne eşlik etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.09.2021 22:24
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kahramanmaraş ziyareti sonrasında katıldığı "Yedi Güzel Adam Müzesi"ndeki "Gençlerle Şiir Gecesi" programının görüntüleri paylaşıldı. Başkan Erdoğan gençlerlerin söylediği "Deniz Üstü Köpürür" türküsüne eşlik etti. İşte o anlar...

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