Başkan Erdoğan gençlerle buluştu! Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Sisi ile olan görüşmenin detaylarını anlattı

Başkan Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kentte çok coşkulu, verimli bir gün geçirdiklerini, bugüne kadar Konya'da yaptığı mitinglerle kıyaslandığında bugünkü buluşmanın çok farklı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan, "CHP bizim önümüzü tıkamamış olsaydı, biz Marmaray'ı dört yıl daha erken bitirecektik." dedi. Öğrenim kredisi hakkında açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Bakanımız, heyetiyle çalışma yapıyor. Lisans, yüksek lisans, doktora ücretini belirleyip onaya getirecek. Ondan sonra açıklamayı yapacağız" ifadelerine yer verdi. Konut projelerine devam sinyalini veren Başkan Erdoğan, “(2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi) Seçimden sonra yeni etapların adımlarının da atılmasının kararlarını vereceğiz.” şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeyi de anlatırken "Yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca Mısır halkıyla Türkiye'nin bağının çok farklı olduğunun altını çizdi ve "Şimdi bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak. Bu malum bazı çevreleri rahatsız ediyor. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz." cümlelerine yer verdi.