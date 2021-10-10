Başkan Erdoğan: Gençlerimiz 2053 vizyonu için kafa yormalı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Adana programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Dikkat çeken diyaloglara sahne olan buluşmada Başkan Erdoğan gençlerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, “Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Bu kararımızla aynı zamanda sizlere bırakacağımız en önemli miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzun ilk hedefi yeşil kalkınma devrimini başlattığımızı da ilan ettik. Bu adımı biz değil de başka yönetim atmış olsaydı ülkemizde ve dünyada onu yere göğe sığdıramazlardı. Biz söz konusu olduğumuz için aynı kesimler sağır ve kör kesildiler” dedi.

Başkan Erdoğan, "Geçmişini bilmeyen geleceğini inşa edemez. Bunun için ısrarla maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirmenin gayreti içindeyiz. Geçmişte milletimizin tüm fertleri ile birlikte geçlerimizi de tarihinden, inancından, medeniyetinden kopartmak için uğraşanlar oldu. Milletimiz engin ferasetiyle bu gayretleri boşa çıkarttı. Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere ve hizmete rağmen bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var. Aslında yapılan hizmetlerden en çok faydalananlarda bunlar. Öyleyse niçin bize bitip tükenmez bir husumetle saldırıyorlar biliyor musunuz? Bay Kemal İzmir milletvekili. İstanbul'dan İzmir'e arabana biniyorsun, azami 3,5 saatte varıyorsun. Bir teşekkürü var mı? Yok. Bir teşekkür etmez mi insan? Çünkü bunlar bizim gençlerimizi kendi değerleri ile kendi medeniyet birikimleri ile buluşturmamıza tahammül edemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. Bu kararımızla aynı zamanda sizlere bırakacağımız en önemli miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuzun ilk hedefi yeşil kalkınma devrimini başlattığımızı da ilan ettik. Bu adımı biz değil de başka yönetim atmış olsaydı ülkemizde ve dünyada onu yere göğe sığdıramazlardı. Biz söz konusu olduğumuz için aynı kesimler sağır ve kör kesildiler. Tek tük taktir sesi yükseltenlerde devamındaki 'ama'lı ifadelerle içinde bulundukları mahalle baskısının ipuçlarını ele veriyorlar. Yeşil kalkınma devriminde en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz. Türkiye nasıl salgın döneminde güçlü sağlık alt yapısı sayesinde kendini diğer ülkelerden ayrıştırmışsa inşallah yeşil kalkınma devrimi ile iklim değişikliği sürecinde aynı başarılı elde edeceğiz. Kimin ne dediğini değil, ülkemizin hedeflerine, milletimizin emirlerine bakarak mücadeleye devam edeceğiz. Yarın bu 1500 yıllık medeniyet, bin yıllık vatan mücadelesi bayrağını sizler devralacaksınız. Gençlerimizden bizim milli teknoloji hamlesi ile yeşil kalkınma devrimi ile ilk hedeflerini gösterdiğimiz 2053 vizyonu için şimdiden kafa yormalarını istiyorum. Unutmayın, her şey hayal etmekle başlar. Bir bakarsınız ki adım adım o hayale yaklaşmış olursunuz " ifadelerine yer verdi.