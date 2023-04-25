Başkan Erdoğan Gemlik'te Togg direksiyonunda! Yoğun ilgi arasında araç içi görüntülerinde eğlenceli anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli akıllı cihaz Togg'dan araç içi görüntüler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlandı. Vatandaşların yoğun ilgisi arasında araçla ilerlemekte zorlanan Başkan Erdoğan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara da el sallayarak karşılık verdi. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

BAŞKAN ERDOĞAN TOGG İLE GELDİ

Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi. Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti.

ARAÇ İLE İLERLEMEKTE ZORLANDI

Yol boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı. Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

"BU MİLLET NE ZEKİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

BİR İSTEĞİNİZ VAR MI DİYEN GENCE "ÇOK ÇALIŞ"

Ardından pankartı yazan gençle konuşan Erdoğan, "Sen bu zekayı nereden buldun?" diye sordu. Genç, "Allah'ın izniyle okuyoruz, yapacağız Başkanım." yanıtını verdi. Gencin Yozgatlı olduğunu öğrenen Erdoğan, "Belli oluyor." ifadesini kullandı. Gencin Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuduğunu belirtmesi üzerine de Erdoğan, "Aferin" dedi. Erdoğan, gencin "Bir isteğiniz var mı?" sorusuna "Çok çalış." karşılığını verdi.

Mustafa Varank'ın "Oy kullanıyor musun?" sorusu üzerine de genç, "Maalesef ama gönlümüz sizinle." dedi.