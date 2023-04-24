HaberlerGaleriTürkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg'dan TCG Anadolu'ya, İMECE'den şehir hastanelerine...
Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg'dan TCG Anadolu'ya, İMECE'den şehir hastanelerine...
Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon projelerini tanıttı. Togg T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması,Yeni Altay Tankı TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışı gibi birçok vizyon projesi nisan ayında devreye girdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:02Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 13:04