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Haberler Galeri Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg'dan TCG Anadolu'ya, İMECE'den şehir hastanelerine...

Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg'dan TCG Anadolu'ya, İMECE'den şehir hastanelerine...

Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" vizyon projelerini tanıttı. Togg T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması,Yeni Altay Tankı TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışı gibi birçok vizyon projesi nisan ayında devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.04.2023 13:02 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 13:04
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Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg’dan TCG Anadolu’ya, İMECE’den şehir hastanelerine...

Başkan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında dev projeleri vatandaşlara tanıttı. Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu Gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlerle yenilikçi projelerini duyurdu.

"Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında yer alan dev yatırımlar ve ilgili projeler de şu gelişmeler yaşandı:

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Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg’dan TCG Anadolu’ya, İMECE’den şehir hastanelerine...

3 NİSAN

Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modelinin teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadolu" renkli Togg'a binerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi etrafında test sürüsü yaptı.

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Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg’dan TCG Anadolu’ya, İMECE’den şehir hastanelerine...

8 NİSAN

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.

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Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg’dan TCG Anadolu’ya, İMECE’den şehir hastanelerine...

10 NİSAN

Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, 10 Nisan'da Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene katılan Erdoğan, "Bu gemiyi, Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye nisanda gaza bastı! Başkan Erdoğan vizyon projelerini tek tek devreye soktu: Togg’dan TCG Anadolu’ya, İMECE’den şehir hastanelerine...

12 NİSAN

Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan 3,3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı 12 Nisan'da yapıldı.