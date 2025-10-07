Başkan Erdoğan Gebele’de cami atma temel atma töreninde

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Azerbaycan bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler Gebele'de inşa edilecek caminin temel atma töreninde butona bastı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN