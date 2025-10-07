07 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan Gebele’de cami atma temel atma töreninde
Başkan Erdoğan Gebele’de cami atma temel atma töreninde

Başkan Erdoğan Gebele’de cami atma temel atma töreninde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2025 15:18
Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Azerbaycan bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderler Gebele'de inşa edilecek caminin temel atma töreninde butona bastı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Gebele’de cami atma temel atma töreninde
Suikastten müzakere masasına!
Suikastten müzakere masasına!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Şam yönetimi ile YPG/SDG ateşkeste anlaştı!
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gebele’de cami atma temel atma töreni
Gazze’de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
Gazze'de bombardıman devam ediyor! A Haber görüntüledi
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
TDT Zirve Bildirisi imzalandı
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber’de
Çelik Kubbe bileşenleri A Haber'de
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
A Haber Gazze sınırında canlı yayında
Başkan Erdoğan’dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
ABD-SDG görüşmesi! Fotoğrafa dikkat
Mersin’de katliam gibi kaza
Mersin'de katliam gibi kaza
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
İşte depremde gözyaşı döken çiftin yeni görüntüleri
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
Serdar Öktem cinayetinde 13 gözaltı
Daha Fazla Video Göster