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Başkan Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız

Başkan Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.03.2025 21:06
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siyonist rejimin 471 gün süren işgal ve soykırım politikası karşısında Gazzeli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den itibaren akan kanı durdurmak amacıyla tüm imkanlarımızı seferber ettik. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere yer aldığımız tüm uluslararası platformlarda Filistinli mazlumların sesi oldu. Haksızlıkları dile getirdik. Mevcutlara ilave olarak 9 ülkenin daha Filistin'i tanımasına katkı sunduk. Uluslararası adalet divanında İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararı aldık. Gazze'ye yaklaşık 100 bin ton insani yardım malzemesi ulaştırdık. İsraille olan ticareti tamamen durdurarak toplam 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarfınazar ettik. Katılımcı sayısı 500 binleri aşan mitinglerle, boykotlarla, farkındalık çalışmalarıyla Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine omuz verdik. Siyonist rejime şirin gözükmek için Filistin'in direnişine çamur atanlara, terör örgütü iftirası atanlara lafa her başladıklarında amalı fakatlı cümleler kuranlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarının daima yanında olduk." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız
Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız
"Gazzeli kardeşlerimizi hiç yalnız bırakmadık bırakmayacağız"
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