Başkan Erdoğan G20 liderler zirvesinde!

22 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 22.11.2025 11:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapılacağı Johannesburg Expo Center'da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. Detayları bölgede bulunan A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.

Başkan Erdoğan ilk olarak "Sürüdürebilir Ekonomik Büyüme" konulu birinci oturuma katılacak. Ardından da Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralyalı liderlerle "MİKTA" toplantısında buluşacak.

Sonrasında ise "Dirençli Bir Dünya" konulu ikinci oturuma katılacak olan Başkan Erdoğan, liderlerle akşam yemeğinde bir araya gelecek. Zirve kapsamında birçok kritik toplantıya katılacak olan Erdoğan liderlerle de ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

