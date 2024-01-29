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Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 22:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, "ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruhun, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yaptığı iş için 'turistik gezi' dediklerini" belirterek, "Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu, sizleri, bu nesli uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır." dedi.
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