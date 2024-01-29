29 Ocak 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik Aşkıyla" programında gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, "ufukları kendi bireysel hırslarından ibaret olan bir güruhun, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın yaptığı iş için 'turistik gezi' dediklerini" belirterek, "Ya ayıptır ya. Ne dediler? 'Ya bu kadar para harcanır mı?' Evet, devlet olursan, adam gibi adam olursan harcanır. Bu turistik gezi değil. Bu, sizleri, bu nesli uzaya hazırlamak için atılmış adımlardır." dedi.