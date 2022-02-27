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Başkan Erdoğan Erzurum'daki toplantıya telefonla katıldı! Dadaşlara 2023 seçimleri çağrısı

İHA
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Giriş: 27.02.2022 17:05
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla katıldı. Erzurumluların Miraç Kandili'ni kutlayan Başkan Erdoğan, dadaşlara seslendi. 2023 seçimlerini işaret eden Başkan Erdoğan, "Dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet, farklı bir coşku bekliyorum. Hiç durmak yok, yola devam" dedi.
Dadaşlara 2023 seçimleri çağrısı
Dadaşlara 2023 seçimleri çağrısı
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