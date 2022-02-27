27 Şubat 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan Erzurum'daki toplantıya telefonla katıldı! Dadaşlara 2023 seçimleri çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Danışma Meclisi Toplantısı'na telefonla katıldı. Erzurumluların Miraç Kandili'ni kutlayan Başkan Erdoğan, dadaşlara seslendi. 2023 seçimlerini işaret eden Başkan Erdoğan, "Dadaş kardeşlerimden farklı bir gayret, farklı bir hizmet, farklı bir coşku bekliyorum. Hiç durmak yok, yola devam" dedi.