Başkan Erdoğan, Erzurum’da Cumhuriyet meydanında toplu açılış töreninde konuştu!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Şehir Hastanesi, İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Erzurum'a dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun. Şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı tarafından yapıldı ve işletiliyor." dedi. Başkan Erdoğan Rize'de yaşanan sel felaketi için ise bölgenin afet bölgesi olarak ilan edileceğini ifade etti.