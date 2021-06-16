Başkan Erdoğan: Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, hem devlet hem de millet olarak Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Bugün de yanındayız, dünya bilsin ki yarın da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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