16 Haziran 2021, Çarşamba
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Başkan Erdoğan: Dünya bilsin Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye, hem devlet hem de millet olarak Azerbaycan'ın yanında yer aldı. Bugün de yanındayız, dünya bilsin ki yarın da yanında olacağız." ifadelerini kullandı.