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Başkan Erdoğan diplomasi turuna başlıyor

Başkan Erdoğan diplomasi turuna başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 12:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi turuna başlıyor. Hafta sonu BM Zirvesi için Amerika'ya gidecek rotasında daha beş ülke daha var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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Başkan Erdoğan diplomasi turuna başlıyor
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