Başkan Erdoğan diplomasi turuna başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi turuna başlıyor. Hafta sonu BM Zirvesi için Amerika'ya gidecek rotasında daha beş ülke daha var. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.

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