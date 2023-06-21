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Başkan Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüşecek

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Giriş: 21.06.2023 14:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te bir araya gelecek. Görüşme Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek.
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