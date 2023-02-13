13 Şubat 2023, Pazartesi
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Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde özel anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. İşte o anlar...