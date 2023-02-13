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Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti! Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde özel anlar...

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Giriş: 13.02.2023 19:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti!
Başkan Erdoğan depremzedeleri ziyaret etti!
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