28 Ocak 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan Denizli'de 6'lı masaya yüklendi: Emperyalist tetikçilere ‘Yeter artık söz milletindir’ demek için sabırsızlanıyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, "İstikbalimizin teminatı bu gençlik 14 Mayıs'ta bu sandıkları patlatacak." dedi. Denizli'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erdoğan, "Türkiye’nin şahlanışını kimse engelleyemez" ifadelerine yer verdi. 6'lı masayı oluşturan muhalefeti eleştiren Başkan Erdoğan, salonda açılan pankartı işaret ederek, “Şu kızımıza bakın ne güzel yazmış 'Paradan 6 sıfırı attık, masadan da atacağız' diye, maşallah maşallah! Bunlar adaylık için yakında sandalye kapmaca da oynar. Rabbim gayretinizi ziyade etsin. Allah sizlerden razı olsun.” açıklamasını yaptı. Diğer yandan “Ekonomik adımlarımıza karşı ipe un serme politikanızdan vazgeçin” diyen Başkan Erdoğan, “Aziz milletimiz de oynanan oyunu görüyor ve 14 Mayıs'ta bu emeryalist tetikçilere yeter demek için sabırsızlanıyor.” şeklinde konuştu.