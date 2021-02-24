Başkan Erdoğan canlı yayında tarih verdi: 2 Mart'ta açıklayacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki salı, üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı paylaşacağız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde şu ifadeleri kullandı.

"Bu temel hakikatleri kabul etmeden siyaset yapmaya kalkanın sonu hüsran olur. Cumhur İttifakıyla birlikte başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını sürdüreceğiz. Yeni sivil bir anayasayı milletimizle birlikte hazırlayarak hem bu ülkeyi darbe dönemi anayasası ile yönetilme ayıbından kurtaracak hem de 2053 vizyonumuzun rehberine kavuşmuş olacağız."

Erdoğan, "Önüm��zdeki salı, üzerinde çalıştığımız ve tüm kesimlerin beklentileri doğrultusunda hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planını paylaşacağız. Bir sonraki hafta inşallah Ekonomi Reform Paketimizi açıklayarak ülkemizi büyütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız." dedi.