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Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı: KKTC'de yeni dönem başlıyor

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Giriş: 07.11.2020 16:34
Güncelleme:07.11.2020 16:35
Kahramanmaraş'ta konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "KKTC'de Türkiye'yi seven, kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. İnşallah Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlıyor. Ayın 15'inde Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı heyeti olarak Kıbrıs'ta olacağız, törenlere katılacağız.. İnşallah orada Kapalı Maraş'ta şöyle bir piknik yapacağız. Kardeşliğimizi yaşayarak ortaya koyacağız, bu gecikti. Ama artık yapacağız" ifadelerini kullandı.
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