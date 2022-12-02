02 Aralık 2022, Cuma
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Başkan Erdoğan bugün İstanbul’da! Necip Fazıl ödülleri törenine katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Başkan Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.