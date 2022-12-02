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Başkan Erdoğan bugün İstanbul’da! Necip Fazıl ödülleri törenine katılacak

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 08:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'da olacak. Başkan Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi ile Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri programına katılacak. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı.
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