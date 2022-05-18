18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan bu video ile gözler önüne serdi: İşte Türkiye'nin Suriye'de yaptığı çalışmalar ve çocukların değişen dünyası
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye'nin Suriye'de oluşturduğu güvenli bölgelerle ilgili bir video izletti. Başkan Erdoğan, "Biz müttefiklerimizden farklı olarak demokrasi ve güvenlik operasyonlarımızı hiçbir masumun saçının teline zarar vermeden hiçbir sivilin onuruna halel getirmeden yürütüyoruz. Zaten aksi bir durum olsaydı dünyayı başımıza yıkarlardı. Bugüne kadar 500 bin Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağladık. İnşası tamamlanan 57 bin çalışmaları süren 20 bin ve hazırlıklarına başlanan 13 bin briket evle sınırlarımız ötesinde çadırlarda zor şartlarda hayatını sürdürmeye çalışan ailelere nispeten daha insani şartlara sahip yerler yapıyoruz. Şimdi de uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle belirlediğimiz 13 ayrı yerleşim bölgesinde eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma tüm altyapısıyla toplamda 1 milyon nüfusu barındıracak şehirler kuruyoruz. Gelin güvenli bölgelerde yaptığımız çalışmalara ve bunların çocukların dünyasını nasıl değiştirdiğine şöyle kısaca bir göz atalım." ifadelerini kullandı.