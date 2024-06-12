Başkan Erdoğan Brezilya Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Başkan Erdoğan, Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi ayrı ayrı kabul etti.

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