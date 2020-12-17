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Başkan Erdoğan: Bölgemiz terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır

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Giriş: 17.12.2020 18:21
Güncelleme:17.12.2020 18:21
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasına önem atfediyoruz. Yeniden imarı çerçevesinde de her türlü katkıyı yapmaya hazırız." dedi.

"Sayın Kazımi ile, ortak düşmanımız DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelemizin sürdürülmesini kararlaştırdık." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mezhebi veya etnik hiçbir ayrım yapmadan Irak halkının tamamını öz kardeşimiz olarak görüyoruz. Ne Türkiye'nin ne Irak'ın ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü teröre asla yer yoktur. Bölgemiz, terörün başını tamamen ezmeden huzura kavuşamayacaktır."

"KERKÜK PETROLLERİNİN YENİDEN DÜNYA PİYASALARINA SUNULMASINI İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz. DEAŞ'ın tahrip ettiği hattın tamiratıyla Kerkük petrollerinin yeniden ve daha yüksek miktarlarda dünya piyasalarına sunulmasını istiyoruz. İnşallah en yakın zamanda Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı Irak'ta yapacağız, Irak seyahatini gerçekleştireceğiz."

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