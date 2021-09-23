Başkan Erdoğan BM zirvesinde konuştu: Yeterli gıdaya erişim bir imtiyaz değil herkes için bir haktır

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında "Yeterli besleyici ve güvenilir gıdaya erişim, bir imtiyaz değil herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak da hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak, bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrim içi olarak düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Sistemleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

"KÜRESEL GIDA TALEBİ KAÇINILMAZ BİR ŞEKİLDE ARTMAKTADIR"

Dünyanın, 'Sürdürülebilir Kalkınma' kapsamında açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin çok uzağında olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı, kuraklık gibi iklim değişikliğinin neticeleri de gıda kaynaklarını menfi şekilde etkiliyor.

Bu şekilde gıda sistemlerine yönelik maliyetler artarken gıda kaynaklarına erişim zorlaşmakta; zedelenen gıda güvenliği günümüzün en önemli imtihanlarından kitlesel göçü teşvik etmektedir. Koronavirüs salgını ise sistemin yükünü artırmış; büyük güçlüklerle elde edilen kazanımların hızla kaybedilmesi riskini beraberinde getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"İSRAFIN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Türkiye olarak bu tabloyu akılda bulundurarak salgın öncesinde 2019 yılında gerekli çalışmalara başladıklarına işret eden Erdoğan, mesajında şunlara değindi:



"Aynı yıl sürdürülebilir gıda sistemlerinin tüm unsurlarını kapsayan 21 çalışma grubuyla 3'üncü Tarım-Orman Şuramızı gerçekleştirdik. Su Şuramızın tanıtımını yaparak, ülkemiz genelinde istişarelere hız verdik. 2023 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; tohumdan sofraya dijital değer zincirinin kurulması, gıda kaybı ve israfına ilişkin alt yapının oluşturulması, Su Kanununun çıkarılması gibi 46 ana eylem ve 324 alt eylem belirledik. Milli yol haritamız, besin değeri yüksek, yeterli ve güvenilir gıdaya herkesin makul fiyatlarla ulaşımından, gıda kaybı ve israfının azaltılmasına; tarım, hayvancılık ve su ürünleri sektörlerinde sürdürülebilirlikten acil durumlara ve krizlere karşı gıda güvenliğinin teminine kadar çeşitli konulara odaklanmaktadır.

Yol haritamız kapsamında, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele, su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının ve e-ticaret uygulamalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Yine bu çerçevede biyo-çeşitliliğin korunması ve doğaya uyumlu üretim, dijital dönüşümün hızlandırılması, kadınlar ve gençlerin tarım ve gıda sektöründe istihdamı ile insana yaraşır iş fırsatlarının geliştirilmesi konularında da çalışmalar yürütüyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüyle iş birliği halinde de 'Gıdanı Koru' kampanyamızı sürdürerek israfın önüne geçmeye çalışıyoruz."

"YETERLİ VE GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM, HERKES İÇİN BİR HAKTIR"

Başkan Erdoğan, gelecek nesillere daha adil, yaşanılabilir ve müreffeh bir dünya bırakmanın herkesin ortak görevi olduğunu belirterek, "Yeterli, besleyici ve güvenilir gıdaya erişim, bir imtiyaz değil; herkes için bir haktır. Evlatlarımıza daha adil, daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya bırakmak da hepimizin ortak görevidir. Türkiye olarak bu yönde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Zirve'nin başarılı geçmesini diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" açıklamasında bulundu.