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Başkan Erdoğan Batman’da çocukların 'Tayyip dede' sloganlarına kayıtsız kalmadı

İHA
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Giriş: 07.11.2021 21:11
Dün toplu açılış töreni için geldiği Batman’da açılış kurdelesini küçük çocuklarla kesen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yol kenarında bayrak sallayarak Tayyip dede sloganı atan çocukların yanında uzun süre durarak oyuncak verdi.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar lirayı geçen Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika, şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışını yapmak üzere dün Batman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük çocuklara özel ilgi göstermesi vatandaşların gönlünde taht gürdü.

"TAYYİP DEDE" SLOGANLARINA KAYITSIZ KALMADI

Toplu açılış töreninde kurdeleyi küçük çocuklarla kesen Erdoğan, Batman'dan hava alanına gidiş güzergahında yol kenarında ellerindeki bayrakları sallayarak "Tayyip dede" sloganları atan çocuklara da kayıtsız kalmayarak yanlarında durdu. Çocuklara uzun süre yakından el sallayan Erdoğan, bütün çocuklara oyuncak verdi.

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