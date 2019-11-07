Başkan Erdoğan: Bağdadi'nin aile üyelerini yakaladık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitti. Erdoğan kritik ziyaret öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin, yakalanan eşi, oğlu ve aile üyelerinin sayılarının çift haleni rakamlarda olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan "Olay ciddi boyutlara doğru gidiyor" dedi.