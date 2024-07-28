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Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret etti!

Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 20:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi program ve ziyaretler için yaklaşık 1 buçuk senenin ardından baba ocağı Güneysu’ya geldi. 26 Temmuz günü akşam saatlerinde Rize’ye gelen Başkan rdoğan, baba ocağı Güneysu’da kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. dün yoğun geçen Rize programının ardından bugün öğle saatlerinde baba ocağı Güneysu ilçesi Merkez mahallesindeki evinden çıkarak komşu ve akrabaları ile bir araya geldi. Onlarla hasret gideren ve sohbet eden Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti. Ziyaret esnasında Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın yakın arkadaşı olan 94 yaşındaki Ayşe Mutlu ile bir süre sohbet etti. Orada bulunan 8 yaşındaki Yasin Yağız Sarı’nın da formasını imzaladı.
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