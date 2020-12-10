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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

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Giriş: 10.12.2020 11:36
Güncelleme:10.12.2020 12:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere geldiği Bakü’de Azerbaycan’ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.

Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

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