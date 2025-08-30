Başkan Erdoğan, Anıtkabir özel defterini imzaladı

Başkent Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Anıtkabir ziyareti ile başladı. Devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarak özel defteri imzaladı. Başkan Erdoğan, mesajında ülkenin güvenliğinin sağlandığını vurguladı. Devletin güvenliği ve vatandaşın huzuru için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.

