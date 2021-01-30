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Başkan Erdoğan Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile görüştü

A Haber
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Giriş: 30.01.2021 20:30
Güncelleme:30.01.2021 20:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin detaylarını A Haber muhabiri Mahmut Keşan canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İLİŞKİLER GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Şansölye Angela Merkel'le tesis ettikleri yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceklerini belirten Başkan Erdoğan, Armin Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerinin geliştirilmesine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inandığını söyledi.

TİCARET ORTALIKLIĞI VURGUSU

Türkiye ve Almanya'nın her alanda emsalsiz ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı Almanya ile güçlü ekonomik bağları bulunduğunu, bu çok yönlü ve köklü ilişkilerin geliştirilmesine özel önem atfettiklerini dile getirdi.

TÜRK VARLIĞI VE CAMİLERE SALDIRI

Türk toplumunun Almanya'nın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel hayatına katkılarına işaret eden Erdoğan, Almanya'daki Türk varlığına ve camilerine yönelik artan sardırgan tutuma karşı gerekli önlemleri alınması, olayların titizlikle soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkarılması noktasında Alman yetkililere güvendiklerini ifade etti.

RADİKALLEŞME VE AŞIRI SAĞ ÖNLENMELİ

Başkan Erdoğan, DİTİB'in ve Türk din görevlilerinin başarılı çalışmalarla özellikle radikalleşme ve aşırılığın önlenmesindeki kritik rollerinin gözardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

ARMİN LASCHET'E BAŞARILAR DİLEDİ

Armin Laschet'in önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin somut ve olumlu bir gündem temelinde ilerletilmesi yönünde gayret sarf edeceğini de ümit ettiğini belirten Erdoğan, Almanya'da eylül ayında gerçekleştirilecek genel seçimlerde Armin Laschet'e ve partisine başarılar diledi.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan resmi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin devamlarını paylaştı.

Bugün Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik.

Görüşmede, Sayın Laschet'i CDU Genel Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettim.

Şansölye Angela Merkel'le tesis ettiğimiz yakın ve samimi iş birliğini Armin Laschet'le de sürdüreceğimizi düşünüyor, Sayın Laschet'in Türkiye-Almanya ilişkilerine ve Türk toplumuna yönelik müspet tutumunu yeni görevi sırasında da devam ettireceğine inanıyorum.

Almanya ile hemen her alanda emsalsiz olan ilişkilerimize, güçlü ekonomik bağlarımıza ve bu köklü ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz.

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