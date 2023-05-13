Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde eda etti!

Seçimlere artık sayılı saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda etti. Çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresinde Başkan Erdoğan'ı saatlerce bekledi. Başkan Erdoğan gelişi sonrası cami içinde tekbirler yükseldi. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olması konusunda "Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak, imzayı atmak bu fakire nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...