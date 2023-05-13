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Başkan Erdoğan akşam namazını Ayasofya Camii'nde eda edecek! Vatandaşlardan yoğun ilgi...

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Giriş: 13.05.2023 20:30
Seçimlere artık sayılı saatler kalırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii'nde eda edecek. Çok sayıda vatandaş Ayasofya Camii çevresinde Başkan Erdoğan'ı beklerken Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın cami olması konusunda "Allah'a hamdolsun, Ayasofya'yı açmak, imzayı atmak bu fakire nasip oldu" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...
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