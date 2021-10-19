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Başkan Erdoğan Afrika turunda! İkinci durak Togo! Cadde ve sokaklarda dikkat çeken afişler

AA
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Giriş: 19.10.2021 10:13
Başkan Erdoğan'ın Afrika ziyaretlerinin ikinci durağı bugün Togo olacak. Ülkede Başkan Erdoğan'ın gelişi öncesi büyük bir heyecan var. Cadde ve sokaklar Başkan Erdoğan posterleriyle donatıldı. Başkent Lome caddeleri, Erdoğan’ın "Birlikte daha adil bir dünya mümkün" sözü ve Türk bayrakları dikkat çekti.
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