Başkan Erdoğan: Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Orta Doğu’daki çatışmalara dikkat çekerek, “Acımasızca öldürülenler bizim kardeşlerimizdir” dedi. Bölgedeki savaşların herkesi etkilediğini vurgulayan Erdoğan, “İster İran’da ister Körfez’de olsun, atılan her füzeyle vurulan, kanayan biz değil miyiz?” ifadeleriyle gerilimin bölgeye ağır bedeller ödettiğini belirtti.