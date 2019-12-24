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24.12.2019
Başkan Erdoğan açıklamıştı! Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Sıcak gelişme |Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Haber ortak yayınında sinyali vermişti. Mehmetçik Libya'ya gidecek mi? Libya tezkeresinin Meclis'e gelmesi için çalışmalar başlatıldı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında anlattı.
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